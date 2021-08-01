Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 446998 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 августа 2021 года выросло до 446998 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3464 человек.

Выздоровели и выписаны 441369 (+1169) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3464 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 958 человек (5,26% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7312463 (+18181) теста на коронавирус.