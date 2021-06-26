Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 414730 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 июня 2021 года выросло до 414730 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3103 человек.

Выздоровели и выписаны 407528 (+842) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3103 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 778 человек (4,91% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6736776 (+15844) тестов на коронавирус.