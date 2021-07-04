Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 421350 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 июля 2021 года выросло до 421350 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3185 человек.

Выздоровели и выписаны 414460 (+1168) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3185 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 944 человека (5,23% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6866341 (+18045) тест на коронавирус.