США ввели санкции против трех российских компаний

Министерство торговли США в пятницу, 9 июля, внесло в санкционный список 34 компании из Китая, России, Ирана и ряда других стран.

В перечне оказались и российские компании-поставщики электронных компонентов "Тесон", "Трейд Компонент" и группа "Радиант", а также генеральный директор первой фирмы Дмитрий Кравченко и ее соучредители Маргарита Кузнецова и Андрей Кузнецов.

Согласно документу, они подпали под санкции за покупку американских электронных компонентов в военных целях, их конечным потребителем назван "Казанский вертолетный завод - ремонт, сервис". Этот завод был внесен в санкционный список США еще в декабре 2020 года вместе с несколькими другими компаниями авиапрома РФ, передает DW.

Под санкции США также подпали 14 компаний из КНР за причастностьк преследованиям уйгуров в стране, а также еще более 10 фирм за снабжение Китая военными технологиями и экспорт продукции в Иран.