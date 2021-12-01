Госдеп: США готовы ввести санкции против России, от которых воздерживались ранее

Соединенные Штаты будут решительно реагировать на агрессивное поведение России вместе с союзниками в Европе, в том числе путем экономического давления, от которого воздерживались в прошлом.

Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в Риге на министерской встрече НАТО государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

«Мы четко дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем внедрения высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом», - подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что прибыл в Ригу для того, чтобы скоординировать усилия с союзниками. "И это очевидно, они так же решительно настроены, как и мы", - отметил глава Госдепа.

Он подчеркнул, что пока остается неясным, принял ли президент РФ Путин решение о вторжении в Украину. "Но мы действительно знаем, что он создает потенциал для этого в кратчайшие сроки, если он такое решение примет", - отметил Блинкен.

Поэтому, по его словам, несмотря на неопределенность намерений и сроков, «мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам и прилагать усилия, чтобы Россия изменила свой курс».