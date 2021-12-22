Последнее обновление: 22.12.2021 11:10

США грозят запретить поставки смартфонов в Россию

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность «беспрецедентных» мер экспортного контроля в рамках пакета санкций на случай российского вторжения в Украину.

Как сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома, США могут запретить поставки в РФ смартфонов, самолетов, а также компонентов для производства автомобилей.

Задуманные меры охватывают широкий перечень промышленной продукции и будут иметь серьезный эффект как на российских потребителей, так и на экономику в целом, говорят источники Reuters.

Санкции, по их словам, готовятся в координации с союзниками в Европе и Азии, которые могут как присоединиться к мерам напрямую, так и содействовать их реализации.

По итогам уходящего года российский рынок смартфонов упал впервые с 2017-го: было продано 29,4 млн устройств - на 7% меньше, чем годом ранее, отмечает finanz.ru.

В топ-5 брендов по штучным продажам на российском рынке вошли Apple, Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei, а самой популярной моделью стал iPhone 12 (128 Гб).

В целом рынок телекоммуникационного оборудования на 86% состоит из импортной продукции, подсчитали эксперты ВШЭ.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование