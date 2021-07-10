Власти Гаити просят ООН направить войска в страну

Премьер-министр Гаити Клод Жозеф попросил ООН направить в его страну войска, чтобы помочь обеспечить безопасность на ее территории после убийства президента Жовенеля Моиза.

Жозеф просит ООН поддержать усилия полиции, которая восстанавливает общественный порядок в стране и охраняет ключевые объекты инфраструктуры. Организация может отправить миротворческие силы только после того, как это решение одобрит Совет Безопасности ООН, передает DW.

Ранее власти Гаити обратились с похожей просьбой и к США, они рассчитывали, что Вашингтон сможет прислать около 500 военных. В администрации Соединенных Штатов заявили, что делать этого сейчас не планируют.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жену - Мартин Моиз доставили с ранениями в больницу в США, сейчас ее состояние стабильное. К нападению причастны по меньшей мере 28 человек, большинство из них задержаны, заявил 8 июля глава полиции страны Леон Чарльз.

В стране на 15 дней ввели военное положение. Жозеф призвал сограждан сохранять спокойствие, заявив, что полиция и вооруженные силы контролируют ситуацию.

Сенат Гаити 10 июля решил, что временно исполнять обязанности президента должен его глава Джозеф Ламберт. Этот шаг может усугубить политический кризис в стране. Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер настаивает на том, чтобы Клод Жозеф управлял страной до проведения выборов 26 сентября.