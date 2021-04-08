Последнее обновление: 08.04.2021 15:38

Кремль разрешил Лаврову использовать «любой лексикон» по отношению к США

Для описания политики США можно использовать «фактически любой лексикон», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, согласен ли Кремль с оценкой американской политики, которую министр иностранных дел Сергей Лавров описал словом «тупая». Песков считает, что использование таких слов сделала возможным сама суть политики США по отношению к России.

«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие политики США в отношении нашей страны делают возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны США, назвав при этом проводимую США политику по отношению к РФ «тупиковой, может быть, даже тупой».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование