Минюст РБ начал внеплановую проверку объединения «Бацьковщина»

Международная общественная организация «Объединение беларусов мира «Бацьковщина» 6 июля получила уведомление Министерства юстиции о начале «контрольных мероприятий по изучению деятельности на предмет соблюдения законодательства Республики Беларусь и устава».

«Документы за последние три с половиной года, перечень которых занимает три страницы, необходимо предоставить в министерство до 13 июля. Основная часть документов касается работы выборных органов Объединения», - сообщает Бацьковщина.

«Но есть и следующий пункт: «документы по организации школ «Бацьковщина», курсов по изучению белорусского языка, культуры и истории Беларуси». Видимо, он вызван одной из основных целей, закрепленных в Уставе: «содействие росту уважения беларусов к своей истории, культуре и языку, любви к родной земле», - сказано в сообщении.

Ранее внеплановые проверки были начата в отношении других общественных организаций - Белорусского ПЕН-центра, Белорусской ассоциации журналистов, «Экодома», «Звяно», Движения за свободу.

Объединение беларусов мира «Бацьковщина» основано в 1990 году и зарегистрировано в 1991 году.