Латвия вводит тестирование на коронавирус на границе с Беларусью

Въезжающие в Латвию из Беларуси должны будут делать тест на коронавирус в месте пересечения границы, если они не смогут предоставить документы о вакцинации или тестировании. Покинуть пункт пропуска можно будет только после разрешения пограничной охраны, сообщает ТАСС.

В случае положительного результата теста или отказа его пройти человек должен будет отправиться в обязательную изоляцию. Такое решение, которое вступит в силу 12 июля, приняло правительство Латвии.

Новое постановление принято из-за стремительного распространения штамма «Дельта».

До тех пор будет действовать правило, что въезжающее в Латвию из Беларуси лицо должно в течение 24 часов сделать тест на коронавирус за свой счет.