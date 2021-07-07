Последнее обновление: 07.07.2021 14:30

Латвия вводит тестирование на коронавирус на границе с Беларусью

Въезжающие в Латвию из Беларуси должны будут делать тест на коронавирус в месте пересечения границы, если они не смогут предоставить документы о вакцинации или тестировании. Покинуть пункт пропуска можно будет только после разрешения пограничной охраны, сообщает ТАСС.

В случае положительного результата теста или отказа его пройти человек должен будет отправиться в обязательную изоляцию. Такое решение, которое вступит в силу 12 июля, приняло правительство Латвии.

Новое постановление принято из-за стремительного распространения штамма «Дельта».

До тех пор будет действовать правило, что въезжающее в Латвию из Беларуси лицо должно в течение 24 часов сделать тест на коронавирус за свой счет.



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