МИД Украины не подтвердил закрытия границы с Беларусью

"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси", - сказал спикер министерства Олег Николенко. Но если эта информация подтвердится, то, по его словам, от такого шага пострадает, в первую очередь, белорусский народ.

Киев категорически отрицает заявление Лукашенко о поставках оружия из Украины в Беларусь и считает его направленным на запугивание белорусов. "Позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения", - заявил Николенко.

Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и не собирается этого делать в будущем, подчеркивает украинский МИД. "Ожидаем такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - сказал спикер Олег Николенко.