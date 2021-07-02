Последнее обновление: 02.07.2021 10:17

В Конгрессе США проголосовали за увеличение помощи гражданскому обществу Беларуси

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей̆ США одобрил увеличение объема помощи гражданскому обществу Беларуси с 11 до 30 млн.

В официальном документе говорится, что эти средства должны быть направлены гражданскому обществу Беларуси и независимым СМИ для соблюдения прав человека, демократии и верховенства закона в Беларуси.

«Комитет глубоко обеспокоен действиями правительства Беларуси во главе с незаконным президентом Александром Лукашенко, где продолжается жестокое угнетение беларусского народа… Комитет поддерживает право беларусов на свободные и справедливые выборы и будущее свободное от авторитарного правления и злокачественного влияния внешних сил», — подчеркивается в документе.

Одобренная сумма в 2 раза превышает бюджет, ранее запрашиваемый Госдепартаментом. Увеличение расходов на поддержку демократии в Беларуси должен одобрить Сенат.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование