Китай строит более сотни шахт для запуска баллистических ракет - WP

Власти Китая начали строительство в северной части страны 119 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

С таким утверждением выступила в среду американская газета Washington Post, передает ТАСС.

К данным выводам пришли сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния). Они ознакомились со снимками, сделанными с помощью коммерческих спутников.

Строительство ведут в пустыне на территории провинции Ганьсу. По сведениям издания, "на 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых комплексах, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками". Исследователи также якобы нашли на снимках "частично достроенный пункт управления".

"Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений, - утверждает издание. - Реальное число ракет для размещения в этих шахтах неизвестно, однако может быть значительно меньше. В прошлом Китай создавал ложные шахты".