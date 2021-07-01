Последнее обновление: 01.07.2021 09:12

Хунта в Мьянме выпустила из тюрем более 2 тысяч демонстрантов

Представители захватившей власть в Мьянме военной хунты сообщили в среду, 30 июня, что из тюрем страны освобождены 2296 человек, которых задержали в ходе протестов в стране.

Среди освобожденных немало журналистов, отправленных за решетку в процессе освещения этих событий, передает DW.

"Сегодняшние события должны вызвать впечатление, что репрессии со стороны хунты стихают. Это не так", - комментирует освобождение правозащитная организация AAPP, помогающая заключенным.

В тот же день представители хунты опубликовали в подконтрольных СМИ предупреждение о недопустимости использования выражений "хунта" и "военный путч" для описания ситуации в Мьянме. Иностранным агентствам и СМИ, которые продолжат употреблять эти определения, грозят мерами.



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