Франция ослабила карантин: отменили ограничения в кафе и спортзалах

Во Франции начался очередной этап ослабления карантинных ограничений в условиях уменьшения активности распространения коронавируса.

Это предусмотрено правительственной стратегией постепенного выхода из режима карантина и возвращения страны к нормальной жизни.

В рамках четвертого и, как надеется руководство страны, последнего этапа завершения карантина во Франции с 30 июня отменены ограничения на посещение ресторанов, баров и кафе, заведений культуры и спортзалов.

Ограничение относительно заполненности помещений на 75% остается для концертных залов, общественных пространств, где проводятся фестивали, спортивные соревнования.

В то же время для посещения массовых публичных мероприятий, которые собирают более тысячи участников, необходим санитарный паспорт (сертификат), где содержится информация о вакцинации лица, результатах негативного теста на коронавирус, наличии антител в случае, если человек уже переболел COVID-19.

Ранее во Франции отменили комендантский час и требование ношения масок на улице.

При этом общие санитарные правила и требования в условиях пандемии, включая социальное дистанцирование, регулярное применение дезинфицирующих средств, являются обязательными.