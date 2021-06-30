Последнее обновление: 30.06.2021 08:06

Европейская народная партия требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси

Европейская народная партия в ходе работы своей Политической ассамблеи 29 июня приняла резолюцию «Свобода для Беларуси».

Документ отдает дань уважения народу Беларуси за мирную борьбу за свободу, демократию и независимость страны, сообщает пресс-служба БХД.

ЕНП возмущена незаконным осуждением Павла Северинеца на 7 лет лишения свободы и выражает сожаление по поводу смерти Витольда Ашурка в тюрьме.

Самая большая партия в Европарламенте призывает к освобождению и реабилитации всех политзаключенных, оказанию всесторонней помощи белорусам, пострадавшим от репрессий 2020-2021 годов: журналистам, студентам, активистам гражданского общества, беженцам.

ЕНП приветствует создание «Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности» и призывает европейские государства присоединиться к этой инициативе. Являясь флагманом европейской политики, ЕНП всегда держит Беларусь в центре внимания и эффективно поддерживает стремление белорусов установить в своей стране демократический порядок.

Европейская народная партия также требует немедленного прекращения нарушений права на свободу вероисповедания и политических преследований верующих в Беларуси, в частности, принудительного изгнания верующих из здания церкви «Новая жизнь» в Минске.

В документе также декларируется солидарность с дружественными партиями ЕНП - БХД, ОГП и Движением «За свободу».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование