ВОЗ объявила Китай свободным от малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Китай страной, свободной от малярии. Об этом говорится на сайте организации.

«Сегодня мы поздравляем народ Китая с избавлением страны от малярии. Этот успех был завоеван ценой большого труда, и он пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий», — сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Китай стал первым за последние 30 лет государством в Западно-Тихоокеанском регионе, где сумели побороть малярию. Для получения такого статуса страна должна предоставить неопровержимые доказательства, что на ее территории в течение как минимум трех предыдущих лет подряд отсутствовали цепочки местной передачи болезни.

Китай пытался справиться с малярией 70 лет. В 1940-х на его территории регистрировали 30 млн случаев ежегодно. С 1950-х власти Китая взялись за проблему, в частности ликвидировали места размножения переносящих инфекцию комаров и ввели в широкий оборот обработанные инсектицидами москитные сетки в домах. Кроме того, Китай запустил исследовательский «Проект 523», в рамках которого был открыт артемизинин, группа препаратов, которая сегодня обладает наиболее быстрым действием среди всех существующих лекарств против тропической малярии.

В 2020 году, после четырех лет подряд отсутствия местных случаев заболевания, Китай подал заявку на официальную сертификацию ВОЗ по ликвидации малярии. Независимые эксперты рабочей группы по сертификации посетили государство с проверкой в мае.