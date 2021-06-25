Последнее обновление: 25.06.2021 11:58

Еще один Телеграм-канал в Беларуси признали экстремистским

По заявлению прокуратуры Витебской области информпродукция Telegram-канала «Инструкции и пособие по противостоянию диктатуре» признана экстремистской. Об этом сообщила Генпрокуратура РБ.

«Прокуратура Витебской области проанализировала размещенные в Telegram-канале «Инструкции и пособие по противостоянию диктатуре» информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей, незаконным забастовкам и другим противоправным действиям», - говорится в сообщении.

В итоге прокурор Витебской области обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции этого Telegram-канала экстремистскими материалами.

Суд Октябрьского района Витебска удовлетворил заявление прокурора области.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения Telegram-канала в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурса.

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