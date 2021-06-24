Лукашенко обещает зарплату в $700-800 к концу пятилетки

Сегодня едва достижимое многолетнее обещание средней зарплаты в стране «по пиццот» трансформировалось в «симсот-восимсот или даже штука».

"Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно", - заявил сегодня Лукашенко на совещании о перспективах развития Гродненской области.

Понятно, что фраза предназначалась не участникам совещания – электорату предлагают новый социальный контракт в обмен на послушное мычание.

Он также потребовал «подтянуть» зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране.