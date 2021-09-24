Номинальная зарплата в Беларуси в августе 2021 года снизилась на 8,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2021 года составила 1463,27 рубля и снизилась на 8,5 рубля по сравнению с июлем.

За январь-август текущего года номинальная начисленная средняя заработная плата составила 1394 рубля, сообщает Белстат.

Реальная заработная плата в августе 2021 года выросла на 4,1% к августу 2020 года, реальная зарплата за январь-август выросла на 5,2% к январю-августу 2020 года.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за август составила 2016,6 рубля, Минской области - 1499,9 рубля, в Гомельской - 1319 рублей, Брестской - 1252,7 рубля, Гродненской -1266,8 рубля, Витебской - 1233,7 рубля, в Могилевской – 1200 рублей.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле сложилась в IT-секторе и составила 5648,6 рубля. На втором месте «Информация и связь» - 4470,3 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4001 рубль.

Меньше всего начислено в июле работникам парикмахерских и салонов красоты – 751,6 рубля, соцработникам – 801,9 рубля, работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры – 808,6 рубля.