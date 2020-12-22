В Беларуси минимальная зарплата повышается в рублях, снижается в долларах

Белорусские власти приняли решение о повышении с 1 января 2021 года месячной минимальной заработной платы.

Согласно постановлению Совмина №740 от 21 декабря 2020 года минималка повышается на 6,666% с 375 рублей до 400 рублей. В ноябре 2020 года минималка была проиндексирована до 388,42 рубля.

Минимальная зарплата в 375 рублей была введена с 1 января 2020 года и установлена исходя из среднегодового курса 2,2447 рубля за доллар (использовался при расчете бюджета на 2020 год), что в долларовом эквиваленте составило $167,06.

Новое значение минималки в 400 рублей утверждено при прогнозируемом на 2021 год среднегодовом курсе 2,5678 рубля за доллар. При таком курсе новая минималка составит $155,77.

Кстати, курс, который был доведен госпредприятиям как среднегодовой курс на 2021 год для расчета инвестиций, составляет 2,6403 рубля за доллар.