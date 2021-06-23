ФРГ и Австрия поплатились за политику «умиротворения» диктатора

Лукашенко в своем спиче, написанном в самых жестких традициях коммунистической совковой пропаганды, в Бресте 22 июня заявил, что покаяния Германии и Австрии за события второй мировой войны ничего не стоят.

"Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война. Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила", - сказал Лукашенко.

"От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей. А ведь все 80 лет после 45-го прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, бывшему Советскому Союзу и каялись. Каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще незахороненных немцев - фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны... Те, кто мучились, терзались, открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним. И что?"

«Цитата: «санкции необходимо распространить на сектора белорусской экономики. «Читай, пусть подохнут там, то есть мы. Так и хочется спросить автора этих строк, некого Мааса, министра иностранных дел Германии. Господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто? Ответьте публично. Хотя бы перед своим народом. Не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в "Тростенце" от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы», — заявил Лукашенко.

"Вы должны не просто каяться. Вы должны еще 100 лет стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны… Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить - немцы, поляки, так называемый Европейский союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Ходили бы вы вместе со всем советским народом рабами, если бы они взяли верх", - заявил Президент.

"То, что коллективный Запад продолжает грезить о новом "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это прекрасно видим… Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного "светлого будущего", которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие!"

"Санкции, провокации… Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем…"