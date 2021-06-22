Китаю не понравились санкции Евросоюза в отношении Беларуси

Китайские власти выступили решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Беларуси. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге.

"Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии", - заявил Чжао Лицзянь, которого цитирует ТАСС.

По словам китайского дипломата, ЕС должен проявить уважение к суверенитету Беларуси и специфике ее социально-экономического развития.

"Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль", - подытожил он.

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Беларуси. Как уточнил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, обсуждение направленных против Минска мер продолжится на встрече глав государств объединения 24-25 июня, а утверждение состоится после завершения саммита.

Четвертый пакет европейских санкций коснулся 86 физических и юридических лиц. Он начал готовиться еще в начале года, однако вопрос о применении перешел в практическую плоскость только после инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.