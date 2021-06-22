Кубинские банки полностью отказались от наличного американского доллара

Все банки на Кубе прекратили принимать от клиентов наличный американский доллар из-за введенных санкций США. Об этом со ссылкой на заявление Нацбанка Кубы пишет Синьхуа.

Согласно информации, кубинские банки были вынуждены пойти на этот шаг из-за того, что США их еще год назад лишили права класть наличные доллары на счета в международных финансовых учреждениях.

В то же время в Нацбанке отметили, что этот шаг никоим образом не влияет на наличный и безналичный оборот в стране других свободно конвертируемых валют.

"То, как долго будет действовать запрет, зависит от того, сколько времени будут действовать санкции, которые препятствуют нормальному функционированию экспортных транзакций в долларах США", - говорится в сообщении.

Американское торговое эмбарго против Кубы действует с 1962 года, но было усилено администрацией Трампа, которая ввела более 240 дополнительных санкций и ограничений.