Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 411 551 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 июня 2021 года выросло до 411 551 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3063 человек.

Выздоровели и выписаны 404 240 (+215) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 398 человек (3,39% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 667 345 (+11 724) тестов на коронавирус.