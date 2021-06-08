Последнее обновление: 08.06.2021 15:22

Власти Беларуси продолжают зачищать Telegram от «экстремистов»

Прокуратура Беларуси продолжает защищать телеграм-пространство от «экстремистских» каналов, созданных для общения жителей районных населенных пунктов.

Вся зачистка сводится к подготовке материалов для суда и последующего признания канала экстремистским для последующего включения в черный список Мининформа РБ. При этом сами каналы продолжают, как правило, существовать дальше, ибо заблокировать к ним доступ власти не могут.

Только за полтора дня этой недели экстремистскими признаны телеграм-каналы «Климовичи ЧАТ» и «Лида для жизни ЧАТ».

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