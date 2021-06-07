СК Беларуси называет протестные telegram-каналы формой информационной войны

Контент «радикальных» Telegram-каналов является типичной формой ведения информационной войны с целью дестабилизации обстановки.

Такое заявление допустил начальник управления процессуального контроля УСК по Гомельской области Максим Спринцин на встречах с работниками ПО "Беларусьнефть".

"В текущем году большинство таких преступлений (протестной направленности – ред.) совершено с использованием мессенджера Telegram. Злоумышленники размещают в деструктивных Telegram-каналах фотографии представителей власти с данными о занимаемых должностях и сведениями о частной жизни, под которыми публикуются комментарии с угрозами, оскорблениями и клеветой, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», - заявил Спринцин, которого цитирует БелТА

«В закрытых Telegram-чатах размещают материалы с призывами к смене государственной власти неконституционным путем, участию в массовых беспорядках и оказанию противодействия правоохранителям, методические рекомендации по тактике подобных действий. Преступления совершаются лицами различных социальных характеристик. Среди фигурантов есть как ранее судимые лица с алкогольной, наркотической зависимостью, так и имеющие постоянную хорошо оплачиваемую работу", - рассказал сотрудник УСК.

Он также утверждает, что «формируемый радикальными Telegram-каналами контент не отражает реальной ситуации. Он является типичной формой ведения информационной войны, преследующей цели дестабилизации обстановки, создания негативного имиджа государственных органов, силового блока".