МВД Беларуси установило нормы обеспечения оружием для частной компании

МВД Беларуси постановление №78 от 22 марта 2021 года (документ опубликован 3 июня) утвердило нормы обеспечения боевым оружием для ООО «ГардСервис» - частной компании, входящей в перечень юридических лиц с особыми уставными задачами и тесно связанной с управлением делами президента.

Объемы обеспечения ООО «ГардСервис» оружием не маленькие: 150 пистолетов и револьверов (в т.ч. по 40 единиц ТТ и ПМ, 20 различных типов Glock, 5 CZ-75, 5 SIG-Suaer P226), 100 автоматов (60 единиц модификаций АК калибра 5,45 и 40 АКМ калибра 7,62), 10 карабинов. Особо выделяется в списке боевого оружия для частной кампании 20 снайперских винтовок ОРСИС Т-5000 калибра 7,62 (прицельная дальность до 1,5 км) и 10 снайперских винтовок калибра 8,6 мм. Этого оружия достаточно для обеспечения полноценной мотострелковой роты. Нормы обеспечения боеприпасами тоже приличные – неснижаемый запас по 4 магазина на каждую единицу оружия (120 патронов к автомату, 40 - к снайперской винтовке, 32 – для пистолета).

Пистолеты ТТ и карабины – стандартное оружие военизированной охраны, включая склады Вооруженных сил. Выделяется обилие видов пистолетов и снайперских винтовок. Связано это, скорее всего, со следующим, комментирует документ военный эксперт Егор Лебедок.

«Ранее в Беларуси действовало УО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Центр специальной подготовки» (ЦСП), который готовил специалистов военной тематики (спецназ, силы правопорядка и т.д.), в том числе и для зарубежных стран. В 2019 году ЦСП решил уйти в ликвидацию (https://jurcatalog.by/news/48987/obzor-likvidacij-i-bankrotstv-za-15-21-07), имея долги в 411 тыс. руб., включая задолженность в ФСЗН и бюджет. В предыдущей версии постановления МВД №39 от 2019 года, регламентирующего объемы боевого оружия, для ЦСП был выделен такой же перечень по номенклатуре боевого оружия, как сейчас для ГардСервис, включая снайперские винтовки и типы пистолетов (по количеству сопоставимо, но по отдельным образцам где-то несколько больше, где-то меньше). В постановлении МВД №78 ЦСП уже не фигурирует, вероятно, процедура банкротства завершена», - отмечает эксперт.

При этом он обращает внимание на то, что юридический адрес ГардСервис совпадает с предыдущим адресом ЦСП. 12 марта 2020 года (за 9 дней до принятия постановления МВД №78) Министерством образования для ГардСервис предоставлено право реализации образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов (постановление №47).

«Судя по изложенной выше информации, ГардСервис перенял на себя деятельность бывшего ЦСП. Как и зачем это было сделано – просто уволенные сотрудники ЦСП перешли в ГардСервис и там решили заняться тем, что и ранее, или это была такая схема ухода от долгов через банкротство и приобщение к новому юрлицу, или еще что – отдельная тема», - допускает Лебедок.

«Фактически, сейчас ГардСервис становится серьезной организаций, выше по полномочиям и сфере задач, чем ранее ЦСП. Уместно вспомнить, что в декабре бывший глава ЦСП А.Красовский (в не уточненном статусе) встречался (https://t.me/lebiadok/219) с министром обороны Нигерии по вопросу повышении квалификации сотрудников нигерийского спецназа. С учетом связей в Африке в части геологоразведки, добычи ископаемых и подготовки африканских спецназовцев, такое видоизменение деятельности ГардСервис выглядит как расширение и интеграция бизнеса на данном направлении. Несмотря на то, что ГардСервис формально частная компания, все ее действия идут де-факто с одобрения государства, поскольку она обязана уведомлять МВД о контрактах и т.п. Указанный перечень боевого оружия сдается МВД в аренду (указ 347). Откреститься государству от деятельности ГардСервис в случае чего будет проблемно»,- резюмирует эксперт.

Частной компании ГардСервис предоставлено право на охрану объектов физических и юридических лиц, перевозку и охрану перемещаемого имущества, сопровождение товаров и транспортных средств. При выполнении служебных (должностных) обязанностей по оказанию охранных услуг работники ООО «ГардСервис» имеют право ношения, хранения, применения и использования служебного и гражданского оружия, применения специальных средств и физической силы в порядке, установленном законом для работников военизированной охраны.