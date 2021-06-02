Последнее обновление: 02.06.2021 12:02

На минчанку завели уголовное дело за требование съехать с ее квартиры помощника прокурора

На минчанку завели уголовное дело за то, что она потребовала съехать с ее квартиры помощника прокурора.

В июле 2020 года 34-летняя минчанка сдала квартиру помощнику прокурора одного из минских районов, а после начала протестов потребовала от нее съехать. По заявлению Генпрокуратуры, арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов».

Как считают в ведомстве, этим девушка нарушила права прокурорского работника. На нее (арендодателя) завели уголовное дело по ст. 190 УК за нарушение равноправия граждан. Дело уже направлено в суд.

Ей грозят штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на срок до двух.



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