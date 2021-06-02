Светлану Тихановская получила приглашение выступить в сенате США, сообщила пресс-служба политика.

Инициаторами приглашения были американские сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман, которые 1 июня провели встречу с Тихановской в Вильнюсе.

"Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне ... Тихановская отметила важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Тихановская выразила США благодарность за принятие Belarus Democracy Act, который поддерживает независимые СМИ и гражданское общество. Она обсудила с сенаторами атаки на белорусские независимые медиа и независимых журналистов. Тихановская предложила также поддержать белорусскую службу "Радио Свобода" и запустить белорусскую редакцию "Голоса Америки".

"Сенатор Шахин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Роб Портман сказал, что время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима", - сказано в сообщении.