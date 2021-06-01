Израиль отказался продавать оружие Беларуси

Объем экспорта израильской военной промышленности вырос в 2020 году на 15% (с 7,3 млрд долларов до 8,3 млрд долларов), несмотря на бушевавшую во всем мире пандемию коронавируса.

Об этом 1 июня сообщило министерство обороны, глава которого Бени Ганц отметил, что Израиль не продавал оружия странам с диктаторским или "проблематичным" режимом. В их числе – Беларусь и Мьянма.

"Мы не отправляли оружейный экспорт в страны, не соответствующие израильским стандартам нравственности, и в страны, где существует геноцид", - заявил Ганц.

По его словам, следует увеличить объем военного экспорта в США для нужд американской армии. "Чем обширнее будет наш экспорт, тем дешевле будет обходиться оружие для ЦАХАЛа", - добавил Ганц пояснение о выгодности оружейного экспорта для Израиля.

Большинство соглашений об экспорте было подписано до начала эпидемии: 44% экспорта на 800 млн долларов было направлено в страны Азии, Тихого океана и Персидского залива; 30% экспорта – в страны Европы, включая Азербайджан, которому Израиль за последние годы продал оружия на миллиарды долларов; 20% - в страны Северной Америки; 4% - в страны Африки; 2% - в страны Южной Америки.