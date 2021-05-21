Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 383 302 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 мая 2021 года выросло до 383 302 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2752 человек.

Выздоровели и выписаны 373 391 (+1 725) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2752 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 756 человек (8,75% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 174 150 (+20 066) теста на коронавирус.