Власти Египта решили снять ограничения на работу ресторанов и магазинов

Власти Египта приняли решение снят ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Правительство Египта решило ввести послабления с 1 июня. С этого дня пункты общепита и магазины смогут вернуться к режиму работы по летнему расписанию, то есть до полуночи.

Кабмин Египта 6 мая объявил о введении ограничений в работе магазинов и кафе, обязав их закрываться в 21:00 по каирскому времени. Ограничительные меры действовали до 21 мая, однако были продлены до конца месяца. В дни религиозных праздников, которые выпали на середину месяца, в стране также были закрыты парки и общественные пляжи. Исключение было сделано лишь для туристических курортных зон.

Как отмечает агентство, доходы от туризма, которые существенно влияют на государственную казну, упали на 70% в 2020 году из-за пандемии. На туризм ежегодно приходится до 15% ВВП страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Помимо снятия ограничений, египетское правительство сообщило о намерениях вакцинировать всех жителей курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. В кабмине отметили, что вакцинация сотрудников всех отелей, расположенных в мухафазах Южный Синай и Красное море, уже завершена.