Последнее обновление: 24.05.2021 07:58

США: Режим Лукашенко совершил наглый и шокирующий поступок

Соединенные Штаты назвали "наглым и шокирующим поступок режима" Александра Лукашенко, вследствие которого самолет Ryanair был вынужден отклониться от курса и сесть в Минске, а белорусский блогер Роман Протасевич был задержан.

Такую запись госсекретарь США Энтони Блинкен оставил в воскресенье, 23 мая, в Twitter.

"Мы требуем проведения международного расследования и координируем с нашими партнерами дальнейшие шаги", - написал он, добавив, что ведутся консультации с ЕС, официальными лицами Литвы и Греции. По словам Блинкена, Вашингтон поддерживает "народ Беларуси", передает DW.

Американский госсекретарь при этом подчеркнул, что решение перенаправить самолет поставило "под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", указали в пресс-службе Госдепа.

"Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была совершена под ложным предлогом, мы выступаем за скорейшее проведение заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения произошедшего", - отметил дипломат.

Говоря о ситуации с давлением на журналистов в Беларуси, глава внешнеполитического ведомства США указал: "Независимые СМИ являются важнейшим столпом, поддерживающим верховенство закона, а также жизненно важным компонентом демократического общества".

Самолет лоукостера Ryanair совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.



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