Генсек НАТО назвал инцидент с самолетом в Минске опасным

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является опасным инцидентом, требующим международного расследования.

Об этом заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - написал он в Twitter. Столтенберг подчеркнул, что НАТО внимательно следит за ситуацией и сообщениями о задержании Романа Протасевича.