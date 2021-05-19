Последнее обновление: 19.05.2021 17:53

В Финляндии разработали экспресс-тест на коронавирус, показывающий результат за 10 минут

Ученые университета Хельсинки разработали антиген-тест, который позволяет узнать результат за 10 минут.

Надежность теста считается почти же такой, как и ПЦР-теста. Он основывается на технологии TR-FRET, ранее применявшейся в тестах на антитела, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам разработчиков, его можно применять для быстрого тестирования во многих ситуациях - например, в аэропортах, портах и ​​учебных заведениях.

С помощью одного тест-прибора за час можно обрабатывать до 500 образцов. Преимуществом теста называют и то, что он безопасен для работников лаборатории, так как вирус инактивируется после попадания в раствор.

Научная статья о новом тест вышла также в журнале mBio.



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