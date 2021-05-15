Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 374714 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 мая 2021 года выросло до 374714 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2691 человека.

Выздоровели и выписаны 365255 (+1382) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1363 человека (7,04% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6070189 (+19359) тестов на коронавирус.