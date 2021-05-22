Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 384773 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 мая 2021 года выросло до 384773 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2761 человека.

Выздоровели и выписаны 374854 (+1463) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1471 человека (7,86% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6192860 (+18710) тестов на коронавирус.