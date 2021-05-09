Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 368888 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 мая 2021 года выросло до 368888 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2632 человек.

Выздоровели и выписаны 359687 (+1426) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2632 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1214 человек (6,22% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5996492 (+19508) теста на коронавирус.