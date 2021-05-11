Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 370509 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 мая 2021 года выросло до 370509 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2652 человек.

Выздоровели и выписаны 360916 (+661) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2652 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 752 человека (9,35% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6015054 (+8042) теста на коронавирус.