Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 373351 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 мая 2021 года выросло до 373351 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2681 человека.

Выздоровели и выписаны 363873 (+1067) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1109 человек (7,55% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6050830 (+14687) теста на коронавирус.