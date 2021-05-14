Последнее обновление: 14.05.2021 15:42

Samsung встроит криптовалютный кошелек в смартфоны серии Galaxy

Компания Samsung объявила о планах внедрить в большинство устройств серии Galaxy криптовалютный кошелек Samsung Blockchain Wallet.

Как сообщает РБК, смартфоны Galaxy также получат возможность подключаться к холодным кошелькам, таким как Ledger Nano S, Ledger Nano X и другим.

Samsung Blockchain Wallet уже поддерживает биткоин, Ethereum, TRON и токены стандартов ERC-20 и TRC-20. Кошелек будет доступен только на устройствах с операционной версией Android 9.0 и выше.

Для хранения пользовательских данных Samsung разработала технологию Knox, которая хранит ключи в зашифрованном виде в области, изолированной от основной операционной системы. Вся пользовательская информация дополнительно защищена безопасным процессором, и получить доступ к ней можно, только введя ПИН-код или по отпечатку пальца.

В блокчейн-кошелек будет встроена лента новостей о криптовалютах.

Ранее Samsung уже встраивала блокчейн-кошелек в смартфоны, но только в Galaxy S20. Для предоставления возможности торговли криптовалютами компания заключала партнерское соглашение с криптобиржей Gemini.

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