Последнее обновление: 12.05.2021 14:28

Сделка ОПЕК+ в апреле исполнялась на 114% - оценка МЭА

Категории: ОПЕК

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий месяц подряд, что в целом обеспечило ОПЕК+ соблюдение условий сделки по сокращению добычи на таком уровне 114%.

Cтраны ОПЕК исполнили сделку на 126%, страны не-ОПЕК - на 90%.

Россия соблюдала сделку в прошлом месяце на 91% (в предыдущем месяце на 95%, по данным МЭА) с производством 9,52 млн баррелей в сутки (б/с), что на 140 тыс. б/с выше целевого уровня, отмечает агентство.

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