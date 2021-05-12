Двое граждан Израиля погибли от ракетного обстрела

В Тель-Авиве в ночь на среду, 12 мая, продолжились ракетные обстрелы из сектора Газа, воздушная тревога объявлялась несколько раз, были слышны взрывы.

В городе Лод, расположенном в 20 километрах от Тель-Авива, от удара ракеты погибли женщина и ребенок, передает DW.

Еще одна ракета попала в жилой дом в населенном пункте Йехуд недалеко от Тель-Авива. Воздушная тревога также объявлялась в городах Беэр-Шева и Ашкелон. 11 мая сообщалось о гибели двух израильтянок в Ашкелоне. Около 100 человек были ранены. Большую часть ракет - до 90% - перехватывает израильская система противовоздушной обороны "Железный купол".

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), начиная с 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 800 ракет. В свою очередь, израильская авиация нанесла удары по более чем 500 целям в секторе Газа, в том числе разрушив высотное здание, где находились офисы членов политбюро радикального исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор. По данным органов здравоохранения сектора Газа, погибли 35 человек, ранены 233.

Ранее в тот же день в городе Лод было введено чрезвычайное положение после масштабных столкновений арабов и евреев. Власти объявили о потере контроля над городом, порядок должны восстановить военные. Также сообщается о беспорядках в населенных пунктах Акко на севере Израиля и Яффа близ Тель-Авива, где проживает значительное количество арабов.

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как стало известно намерение властей Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.