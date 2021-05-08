Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 367674 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 мая 2021 года выросло до 367674 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2622 человек.

Выздоровели и выписаны 358261 (+1419) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2622 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1369 человек (7,24% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5976984 (+18895) теста на коронавирус.