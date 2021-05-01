Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 359982 358738 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 мая 2021 года выросло до 359982 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2552 человек.

Выздоровели и выписаны 350433 (+1420) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2552 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1244 человека (6,95% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5868221 (+17893) тест на коронавирус.