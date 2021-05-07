Сегодня Светлана Тихановская выступила на конференции Сейма Литвы, посвященной свободе слова при авторитаризме в Беларуси.

Панели конференции посвящены правам человека, свободе массовой информации и будущему Беларуси, сообщает ее пресс-служба.

Среди участников конференции – европейские политики и эксперты, представители ОБСЕ и различных НГО, беларусские и иностранные журналисты.

Светлана Тихановская рассказала, что ровно год назад, 7 мая 2020, ее муж блогер Сергей Тихановский объявил о своем решении баллотироваться в президенты Беларуси. Она подчеркнула, что видео Тихановского о проблемах белорусов оказали большой мобилизационный эффект, тысячи белорусов начали поддерживать сначала Сергея, а потом и Светлану Тихановскую.

«Эта история доказывает силу СМИ. За последний год белорусы стали отдавать предпочтение разнообразным и профессиональным медиа вместо государственной пропаганды», - сказала Тихановская.

«Когда режим наконец понял это, единственное, что он мог сделать, – начать мстить независимым журналистам. Беларусь стала самой опасной страной в Европе для журналистов – здесь они могут быть оштрафованы, арестованы, избиты, в них стреляют при выполнении своей работы», – заявила Светлана Тихановская. Она назвала имена заключенных по политическим мотивам: активиста Николая Дедка, а также журналистов и блогеров Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, Игоря Лосика, Катерины Борисевич.

Светлана Тихановская отметила, что белорусские журналисты даже в таких условиях продолжают работать без потери качества, а массовая медиа-инфраструктура продолжает развиваться, в том числе, через Telegram и самиздат по всей стране.