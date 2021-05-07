Последнее обновление: 07.05.2021 14:18

В Беларуси заблокировали сайт телеканала «Белсат»

По требованию министерства "правды" заблокирован сайт blstv.eu телеканала «Белсат». Об этом сообщает сам телеканал.

Blstv.eu — зеркало основного сайта «Белсата» belsat.eu, который заблокировали в конце августа 2020 года.

Как стало известно в конце марта, белорусское министерство "правды" получило возможность блокировать копии ранее заблокированных сайтов. При выявлении копии интернет-ресурса ведомство направляет уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи и та включает копию сайта в список ограниченного доступа в течение одного дня.

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