США в четыре раза увеличили лимит на прием беженцев

Президент США Джо Байден в четыре раза увеличил квоту на прием Штатами беженцев в этом году. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте Белого дома.

"Я постановляю, что в соответствии с предварительными консультациями моей Администрации с Конгрессом, увеличение количества въездов (беженцев), разрешенных в 2021-м фискальном году, к 62 500 оправдано серьезными гуманитарными беспокойствами и отвечает национальным интересам", - утверждается в документе.

Отмечается, что действующая квота на количество беженцев, которых США должны были принять в 2021 году, составила 15 тыс.

Кроме этого уже скоро США примут 2 тыс. беженцев, которым ранее отказали во въезде

Среди всех регионов мира самая большая квота принадлежит Африке, откуда США ожидают принять 22 тыс. беженцев.

Согласно тексту указа, решение об увеличении квоты на прием беженцев "направляет важный сигнал о том, что США остаются безопасной гаванью для наиболее уязвимых людей мира".