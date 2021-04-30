В столице Индии не хватает мест для кремации погибших от COVID-19

В столице Индии зарегистрировали рекордное число погибших от коронавируса в сутки, на фоне чего полиция обратилась к местным властям с просьбой увеличить количество мест для кремаций жертв COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Накануне в четверг Индия сообщила о 3645 случаях смерти от коронавируса в сутки, что стало еще одним рекордом для страны. Более 390 из этих смертей произошли в Дели, что является самым высоким суточным показателем для города с начала пандемии.

«Смерти в городе в основном связаны с коронавирусом, и из-за нехватки места люди вынуждены кремировать своих близких в крематориях, не предназначенных для приема жертв COVID-19. Вот почему мы предложили создать больше крематориев», - объяснил журналистам сотрудник столичной полиции.

Кислорода, лекарств и коек в индийских больницах по-прежнему не хватает. Медицинская система Индии полностью перегружена, а госпитали - переполнены. Поэтому для борьбы с пандемией индийские медики уже попросили о помощи военных.